Le pouvoir de la pensée. Edition

Pour ceux qui voudraient mettre en action la maxime " Connais-toi toi-même ", ce livre est une invitation à découvrir ce qu'est la pensée, à accroitre ses facultés d'observation, de jugement et de raisonnement. La puissance de la pensée n'est pas que pour les initiés, elle est un art que chacun peut développer. Il ne suffit pas d'être optimiste pour vivre en harmonie au milieu de l'agitation de nos sociétés. Nous ne pouvons pas empêcher que les pensées des autres n'entrent en contact avec notre mental. Nous ne pouvons que choisir celles que nous voulons accueillir et celles que nous voulons rejeter. De même que nous ne pouvons arrêter le flot de nos pensées, il est une chose que nous pouvons faire c'est les observer, les comprendre et les ajuster en nous servant des circonstances quotidiennes. Tout comme le développement musculaire dépend de l'exercice de nos muscles, la puissance de la pensée s'accroit avec un exercice constant et prolongé. Pour accélérer l'évolution de nos facultés, nous devons les exercer consciemment et délibérément. En pratiquant régulièrement, l'habitude s'installe jusqu'à ce qu'elle soit prise définitivement. Puis vient le temps d'aider les autres à faire la même chose. Annie Besant nous explique ce qu'est la pensée, nous montre les facultés insoupconnées de la concentration, et que que notre esprit, créateur d'illusion, peut s'éduquer. Ainsi vous apprendrez à utiliser les grandes forces qui sont en vous en vue du meilleur résultat possible et deviendrez maitre de votre vie