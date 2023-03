Sagesse et pouvoirs du cycle féminin. Solutions naturelles pour vivre sereinement toutes les phases de ma vie de femme, Edition collector

LE Guide indispensable pour être en harmonie avec son cycle menstruel, tout au naturel ! Une édition collector enrichie d'un chapitre sur la péri-ménopause ! Guide de la santé féminine au naturel : tout sur le cycle féminin, pour connaître son corps, gérer sa fertilité, sa contraception et vivre en harmonie avec son cycle, notamment par les plantes. - Apprendre à connaître son corps, ses rythmes internes et réguler son cycle par une véritable écologie pratique ! - Livre pratique et illustré - De très nombreux conseils d'accompagnement naturel du cycle féminin par les plantes (ménopause, fertilité, douleurs menstruelles, syndromes prémenstruels, peau, digestion...) - Pour vivre sa féminité autrement, avec plus de sérénité, de conscience et de bien-être - Des exercices corporels pour accompagner son cycle : respirations, étirements, relaxations - De nombreux conseils pour prévoir une grossesse (tableau de suivi du cycle...) ou gérer sa contraception - Une invitation à célébrer le féminin dans ce qu'il a de sacré - Des conseils sur les bonnes habitudes à prendre pour la santé féminine (éviter les perturbateurs endocriniens, alimentation, programme santé sur 3 mois etc. Sans oublier le nouveau chapitre sur la péri-ménopause ! Une édition collector unique !