Colditz. La forteresse d'Hitler

Dans un imposant château gothique situé au sommet d'une colline au coeur de l'Allemagne nazie, un groupe improbable d'officiers faits prisonniers a passé la Seconde Guerre mondiale à préparer des évasions audacieuses sous l'oeil de leurs geôliers nazis. Ravisseurs et prisonniers vivant pendant des années côte à côte dans un jeu passionnant du chat et de la souris... Macintyre tire de l'anonymat une remarquable galerie de personnages et met en lumière d'incroyables histoires humaines oubliées par l'histoire.