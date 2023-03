Fiches et exercices de comptabilité générale

En 30 fiches, l'auteur propose un résumé des questions essentielles posées par la pratique comptable et leur exploitation financière. A la fin de chaque fiche, sont proposés de nombreux exercices dont la correction détaillée permet de vérifier ses connaissances. Cet ouvrage est utile à toute personne (étudiant, salarié, créateur d'entreprise, etc.) voulant s'initier et comprendre la technique comptable et la signification des principaux documents de synthèse (bilan, compte de résultats...).