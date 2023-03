Redonner le pouvoir à sa fée intérieure et enchanter sa vie

En chacun de nous se cache une petite fée qui ne demande qu'à déployer ses ailes ! Les fées font partie intégrante du monde qui nous entoure. Elles sont les gardiennes de la nature et oeuvrent pour une humanité bienveillante. Vibrant à des fréquences très élevées, elles rayonnent l'amour pur. Ce livre vous invite à vous reconnecter à la nature et au monde féérique dans lequel vous vivez. A travers des rituels ludiques et des conseils bienveillants, vous réveillerez progressivement cette partie de vous endormie. Les 18 cartes de l'oracle vous permettront également de colorer votre quotidien et d'intégrer les messages reçus pour un peu plus de magie dans votre existence.