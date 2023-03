Contes et légendes du chien

Le chien dans tous ses états, à travers les contes et légendes du monde entier. "Les chiens parlent, mais seulement à ceux qui savent écouter" , écrit Orhan Pamuk. De même, les mythes, les contes et les légendes parlent au plus profond de nous-mêmes, si nous savons les entendre, les lire, les comprendre. Alors, comme les chiens, ils nous accompagneront fidèlement. Le chien est incontestablement l'animal le plus anciennement et complètement domestiqué, dès le néolithique. Présent sur tous les continents, il est honoré et aimé par tous les peuples. Dès l'Antiquité, il tient un rôle très important dans les mythes : gardien, psychopompe, compagnon fidèle ou guide. A travers les contes de ce recueil, partons à la découverte de ses multiples talents, écoutons-le nous parler.