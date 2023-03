Nina, une jeune femme en plein deuil de son frère jumeau, tombe un beau jour sur un mystérieux ouvrage relatant toute sa vie... et décide de se lancer à al recherche de son énigmatique auteur. Nina n'a rien de plus important au monde que son frère jumeau, Soa. Alors, quand ce dernier échappe de peu à un crash aérien, elle ne s'attend pas à ce qu'il meure quelques heures plus tard dans un violent accident de voiture. Des mois plus tard, incapable de se remettre de la mort de Soa, Nina trouve un billet pour Roubaix dans l'une de ses poches et décide de tout faire pour se reconnecter à lui. A Roubaix, elle fait la connaissance de Frantz, un séduisant libraire, et de Victor, un homme au passé sombre et tumultueux qui connaissait Soa. Pour échapper à sa douleur, Nina se réfugie dans les livres dès qu'elle le peut, mais tout ce qu'elle pensait savoir vole en éclats lorsqu'elle parcourt No 102 : ce roman anonyme raconte l'histoire de sa vie... Avec l'aide de ceux qui l'entourent, Nina décide de retrouver l'auteur de l'ouvrage. Mais personne, et surtout pas elle, ne s'attend à ce qu'elle va découvrir.