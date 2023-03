La danse des incompris

Une rencontre new-yorkaise virevoltante entre un artiste français venu tenter sa chance aux Etats-Unis et sa psychologue tourmentée. Divorcé, Richard a tout quitté pour tenter sa chance en tant qu'artiste-peintre à New York. Avec le temps et la solitude, les dfficultés s'accumulent. Ce n'est qu'après une hospitalisation qu'il accepte enfin de se faire aider. Claire est psychologue et exerce dans l'Upper East Side. Elle écoute ses patients, les conseille, les guide, mais n'arrive pas à appliquer ses propres recommandations. Il lui est impossible de s'ouvrir aux autres. Pourtant, son nouveau patient la trouble. Au fil des consultations, Claire et Richard, ces deux incompris, vont se retrouver dans une danse tantôt proche, tantôt éloignée, à mesure que leurs sentiments se développent.