Ma bible du running, du trail et du marathon

Le guide le plus complet pour pratiquer la course à pied, qu'on soit débutant ou coureur confirmé Courir son premier marathon, courir sous les 40 minutes au 10 km ou se lancer sur trail, chacun à son niveau et selon ses envies, a ses propres défis en course à pied. Retrouvez tous les conseils de Guillaume Adam, coureur de niveau international et entraîneur de centaines de milliers de coureurs à travers l'application RunMotion Coach pour préparer vos prochains objectifs et les atteindre. Le running, c'est bien plus que "juste" courir. Si choisir le bon objectif et s'entraîner efficacement est essentiel, la nutrition, la récupération, l'équipement ainsi que la préparation mentale et physique sont autant de facteurs de progrès et de réussite. Ils vous permettront de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Ces conseils, simples à mettre en place, feront la différence le jour J.