Et après ?. Le récit d’un combat contre les violences conjugales

Marie Montesinos a 31 ans quand elle décide de s'enfuir du domicile familial avec son fils. Depuis des années, elle subit les violences quotidiennes de son conjoint : insultes, menaces, mais aussi claques, coups de poing et strangulations... Mais, après la fuite, une question demeure : comment se reconstruire ? Aujourd'hui, Marie a décidé de témoigner des violences qu'elle a subies pendant des années pour aider toutes les femmes victimes à s'en sortir. Oui, un " après " est possible. Oui, le chemin est semé d'embûches, mais il peut surtout mener à la lumière et à la liberté.