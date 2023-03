Le guide Terre vivante du jardin forêt. Le jardin d'émerveille

Le jardin-forêt : un jardin d'éden, fascinant, productif et apaisant ! Tout ce qu'il faut savoir pour concevoir un jardin-forêt, résilient et autofertile, qui vous donnera une abondance de fruits, de légumes et bien plus encore... Connaissances théoriques et conseils pratiques, par le youtubeur Rémi Kulik, du Jardin d'Emerveille, pépiniériste spécialisé dans la production de plantes diverses et la création de jardins-forêts depuis plus de 10 ans.