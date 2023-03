L'initiateur de la naissance sans violence. Autobiographie

Notre peur ainsi que maints autres troubles psychiques s'enracineraient dans la violence subie à notre naissance et refoulée dans l'inconscient. Par son approche de la naissance sans violence, Frédérick Leboyer, obstétricien hors pair, a milité pour une véritable prise de conscience au sujet de ce moment fondateur de notre vie. En quête inlassable de spiritualité, de poésie et d'aventures, l'auteur a cheminé auprès de grands maîtres tels que Swami Prajnanpad (maître spirituel), B. K. S. Iyengar (maître yogi), et bien d'autres. Dans ce récit autobiographique transparaissent la joie et la noblesse de cet homme ; en tant qu'obstétricien expérimenté (plus de 10. 000 accouchements), il nous fait part de ses messages critiques sur la surmédicalisation et l'irrespect du nouveau-né et de la mère dans les maternités qui prévalent encore de nos jours.