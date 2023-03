Découvrez les vertus du curcuma

Originaire d'Asie, le curcuma a de nombreuses vertus insoupçonnées pour la santé ! Originaire d'Asie, le curcuma a longtemps été considéré comme le "safran du pauvre" en Occident. Pourtant, il est utilisé par les médecines traditionnelles chinoises, thaïlandaises, japonaises, et indiennes où on le surnomme "épice de longue vie" en raison de ses propriétés intéressantes pour la santé. De nos jours, le curcuma fait l'objet de nombreuses études scientifiques sur son principe actif : la curcumine. Les scientifiques sont unanimes pour reconnaître ses vertus : elle prévient le cholestérol, aide à prévenir certains cancers, stimule les cellules du système immunitaire, soulage arthrite et rhumatismes, possède des qualités antibactériennes et anti-inflammatoires, aide à traiter certaines maladies de peau... Plus que jamais, le curcuma est une épice à (re)découvrir ! Déjà auteur de nombreux titres à succès, parus aux Editions Alpen, Philippe Chavanne, actuellement installé en Grèce, continue à prouver que la meilleure médecine passe avant tout par les remèdes et produits naturels aux vertus et pouvoirs connus et prouvés depuis des siècles, voire des millénaires.