Grosse légume et reine des pommes. Les secrets de 1001 expressions fleuries et fruitées

Les plus vieilles expressions du jardin décryptées ! Expressions énigmatiques, raccourcis sauvages, sens détournés, les mots du jardin nous entraînent dans un voyage aléatoire, plein de surprises et d'aventures. Ces expressions ont une histoire : on navigue d'époque en époque, des salons du faubourg Saint-Germain aux bistrots de quartier, des médecins de Molière aux loubards de banlieue, des bouges d'Eugène Sue aux coulisses des théâtres de boulevard. Retrouvez 350 expressions organisées autour des noms des plantes du jardin et du verger, des champs et des chemins, des bois et des landes.