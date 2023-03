BUNPÔ Ippo Ippo grammaire japonaise A1+-A2. Apprendre, consolider, réviser les bases (avec exercices corrigés)

Ce cahier de grammaire s'adresse aux personnes ayant déjà quelques notions de japonais. Il peut également être utilisé par des débutants, à condition de pouvoir lire les hiragana et les katakana. Divisé en 50 leçons, il permet de réviser et de consolider les bases de la grammaire de façon progressive, tout en allant un peu plus loin dans son apprentissage. Chaque leçon se compose des éléments suivants : - un dialogue de mise en situation accompagné d'un fichier audio, - une explication claire et structurée du point grammatical étudié avec des exemples ciblés, - plusieurs exercices qui permettent une mise en pratique et une vérification des acquis. Tout le vocabulaire nécessaire à leur réalisation se trouve en fin d'ouvrage, dans les deux lexiques. Enfin, toutes les 10 leçons, des bilans ont été insérés permettant à chacun de mesurer les connaissances acquises. Les plus - Tableaux des hiragana et des katakana - Traduction des dialogues en fin d'ouvrage - Lexique français-japonais (classé par ordre alphabétique) - Lexique japonais-français (classé par hiragana - Fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses