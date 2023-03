Malgré les aléas de l'existence, le destin n'a pas toujours tort ! Helena voulait plus que tout devenir mère. Madeleine a passé sa vie sans enfant à cajoler. La première ne s'attendait pas à être autant bouleversée après la naissance de son enfant et dérive au gré d'une tristesse incontrôlable. La seconde vit seule avec son chat depuis le décès de son mari et collectionne les petits bonheurs du quotidien comme un pied de nez à la vie. Deux générations, deux femmes que tout semble opposer, mais dont les chemins finissent pourtant par se croiser. Ce roman est l'histoire d'une rencontre inattendue qui transforme les lendemains et qui prouve que, malgré les aléas de l'existence, le destin n'a pas toujours tort.