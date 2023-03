121 astuces de sophrologie et autres petits bonheurs – Édition collector. Pour une pratique facile au quotidien, Edition collector

Des exercices de sophrologie pour décompresser et s'aligner à tout moment de la journée ! Le célèbre livre de Florence Binay enrichi dans cette édition collector ! Des exercices simples et ludiques à pratiquer par tous à tout moment de la journée, pour s'équilibrer, se déstresser, respirer, vivre mieux avec son corps, combattre la fatigue... - Exercices pratiques, applicables partout (transports, travail, maison, dans la rue, en faisant la queue chez les commerçants, dans son lit...) et par tous. - Les techniques sont organisées selon différents thèmes : quel moment de la journée ? / Quels effets souhaités ? (ex : "Les complices du quotidien" / "les matinaux ; les nocturnes ; les récupérateurs ; les astucieux ; les décompresseurs") - Que faire dans les transports, le soir, le matin, pour le dos, en 3 min, en 10 min, au bureau, pour me déstresser rapidement, me ressourcer efficacement, de façon invisible, défatiguer mon visage... ? et si j'ai plus de temps, je peux faire quoi ? (ex : chapitre Les Tops chrono divisé en 3 catégories : les 3 minutes, les 7 à 10 minutes, les 15 à 20 minutes) - Chaque exercice comprend "une astuce en plus" qui permet au lecteur une variante ou une adaptation, pour une utilisation encore plus variée et adaptable à la personne selon ses besoins. Ainsi ils conviennent à la fois aux débutants et aux lecteurs plus expérimentés. - A destination des débutants, des personnes aguerries aux techniques de sophrologie, mais aussi des sophrologues eux-mêmes, qui trouveront dans ces exercices une mine d'inspiration. - Un nouveau chapitre sur l'écologie intérieure ! 20 nouveaux exercices dans cette édition collector !