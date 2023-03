J'ai tant de choses à dire. Apprenez la communication connectée avec votre bébé, Edition collector

Un guide pratique pour comprendre simplement les besoins de son bébé grâce au test musculaire : apprenez pas à pas la communication connectée ! Enfin en édition collector ! Découvrez la dimension profonde de votre bébé et apprenez à communiquer avec lui au quotidien à un âge où il ne peut pas encore s'exprimer par la parole. Car Bébé est déjà, dès la naissance, un être entier sur le plan physique, émotionnel et spirituel ! Cette technique est utile pour comprendre et désamorcer ses pleurs, mais aussi en dehors des moments de crise, quand tout va bien - pour aller à la rencontre de notre enfant, faire le point sur la journée, établir ensemble un déroulement pour la soirée, etc. Il s'agit avant tout d'un livre pratique, qui comporte de nombreux témoignages. Le ton du livre traduit ces deux aspects, à la fois rigoureux et personnel. Il retrace le parcours, les découvertes, les émerveillements et les doutes des auteurs, dans l'intention que d'autres parents puissent s'en inspirer. Découvrez 8 nouveaux témoignages de parents conquis !