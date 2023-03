Prophéties. La victoire du Christ

La victoire de Dieu ! Jésus nous dit ! Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel , mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter ? Que voyons-nous clairement ? 5 fléaux menacent notre monde : - les catastrophes climatiques - les crises économiques - les épidémies - les guerres et aussi le risque d'une nouvelle guerre mondiale - la culture de mort L'humanité est en train de se détruire toute seule... MAIS Dieu a un plan de Salut à découvrir dans cette revue avec l'arme fatale contre le diable. Nous sommes dans un temps de combat spirituel terrible, réalisons-le, c'est le combat final entre les forces du bien et les forces du mal.