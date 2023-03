La gestion du temps est au coeur des préoccupations de beaucoup d'entre nous. Elle nécessite de s'interroger sur son organisation, ses pratiques et demande une implication sans faille. Cet ouvrage a pour objectif d'aider chacun à trouver sa méthode pour s'améliorer dans la gestion de son temps. Il propose ainsi une multitude d'outils : - des témoignages de professionnels qui partagent leurs astuces, méthodes et pratiques ; - des rubriques "Action ! " pour mettre en application les principes et méthodes exposés ; - des exemplesde schémas, cartes mentales, tableaux, calendrier, etc. , afin de visualiser et enfin parvenir à gérer les tâches à réaliser sur la journée, la semaine ou le mois.