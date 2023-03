Comprendre et interpréter un bilan comptable

L'objectif de l'ouvrage est de présenter les principes de la comptabilité d'entreprise française, dans un langage clair et non technique, au travers des principales opérations que toute entreprise traite. Il fournit les bases de lecture des documents comptables et fiscaux officiels (bilan, hors-bilan, compte de résultat, annexe), à partir de tous les éléments qui les composent, nécessaires pour comprendre comment ces documents doivent être lus et interprétés pour analyser la situation financière d'une entreprise. Sont proposés les grands équilibres qu'un bilan doit respecter, entre ses besoins et ses ressources, tant à long terme qu'à court terme. Sont également présentées et comparées les principales méthodes d'appréciation de sa rentabilité et de son évaluation. Cet ouvrage s'adresse à toute personne ayant besoin de comprendre un bilan comptable.