Le pas à pas de la recherche d'emploi. 10 étapes pour vous guider

La recherche d'emploi ne peut pas être un exercice imposé et unifié. Elle doit correspondre à chacun, être personnelle, en fonction des parcours, expériences et attentes de chacun. A travers 10 étapes clés, l'auteur accompagne le lecteur dans sa recherche d'emploi, depuis la conception de son projet professionnel jusqu'à la validation de sa période d'essai, en passant par la rédaction du CV et lettre de motivation, l'entretien, la négociation de son salaire... Résolument pratique, cet ouvrage propose ainsi : - des témoignages de professionnels du recrutement, de candidats, de professionnels pour décrypter les situations de réussite et d'échec, etc. ; - des conseils et astuces ; - des mises en situation ; - des modèles de CV, lettres de motivation, lettres de démission...