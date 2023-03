On lâche rien ! La méthode Pap et Pille pour créer le business dont vous rêvez

C'est l'histoire de deux amoureux qui ont décidé de vivre leur vie comme si tout s'arrêtait demain. Ils se sont mariés 10 jours après leur rencontre, ils sont partis 3 ans faire le tour du monde et ils se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale dès leur retour en France ! Basée sur les saveurs issues de leurs voyages, ils ont crée des billes de biscuit dans leur cuisine en regardant leur fille manger un pop-corn. Depuis l'aventure a pris une tournure folle, car ils ont l'idée de tout raconter et de tout documenter. Linkedin est devenu leur moyen de communication privilégié. Dans ce livre, nous découvrirons leur histoire, leur rencontre, toutes les étapes de la création de Pap et Pille, toutes les réussites, les difficultés et les échecs ! Une mauvaise décision leur a fait perdre 30 000 euros en quelques minutes. Comment gérer toutes ces montagnes russes émotionnelles quand en plus on travaille en couple ! Dès le début de leur histoire ils ont eu l'audace d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la découverte du monde. Pap Et Pille est le résultat naturel de leurs ambitions, et de leur envie de s'élever socialement. Pap Et Pille c'est la preuve que le French Dream existe. Raibed et Fatiha sont aujourd'hui des modèles pour tous ceux qui se lancent. Et pour aider le plus grand nombre, ils partagent leurs conseils, leurs astuces et leur carnet d'adresses dans leurs videos et leurs nombreuses interventions. Pour aller encore plus loin dans la cause entrepreneuriale française, ils travaillent actuellement à la rédaction de deux textes qu'ils présenteront prochainement à Emmanuel Macron.