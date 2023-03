New York. Un flic corrompu rackette des dealers. Un tueur en série traque des strip-teaseuses. Un politicien véreux ne recule devant rien pour se faire réélire. Un trader cupide se remplit les poches. Un artificier mercenaire arme une bombe. Un scandale politique et financier est sur le point d'éclater. Dans une ville hyperconnectée, mais où personne ne se parle, cette foisonnante galerie de personnages s'agite et tente de se frayer un chemin dans les dédales d'une intrigue complexe dont les ressorts se cachent à chaque coin de rue. Un roman graphique noir qui n'est pas sans rappeler Metropolis de Fritz Lang et de La Ville de Franz Masereel. "Dans Le Système, Peter Kuper repousse les limites de la bande dessinée". Will Eisner. Par l'auteur de Kafkaïen et Ruines (Ca et là), Prix Eisner du meilleur album 2016.