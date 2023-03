Les Adoados. Mieux vivre l’adolescence de l’enfant adopté

Etes-vous déjà parent par adoption d'un adolescent ou d'un jeune adulte, ou sur le point de le devenir ? Vous désirez mieux comprendre et départager les enjeux spécifiques d'un adolescent ou d'un jeune adulte " modèle de base " de ceux qui se retrouvent dans la normalité adoptive ? Vous anticipez cette période avec enthousiasme ou angoisse, ou un mélange des deux ? Vous désirez vivre cette période de la façon la plus satisfaisante et agréable possible ? Vous vivez actuellement des défis douloureux et vous cherchez des réponses ou des pistes de solution ? Bref, vous avez le souhait de parfaire vos connaissances pour mieux accompagner votre adolescent adopté vers sa vie d'adulte ? Ce troisième tome de la collection Adopteparentalité est fait pour vous. Il propose de vous transmettre les savoir, savoir-faire et surtout savoir-être nécessaires pour poursuivre votre aventure d'adoption. Dans cet ouvrage, vous trouverez les dernières données scientifiques, des conseils pratiques ainsi que la synthèse empirique de 3 décennies d'accompagnement de familles adoptives et de petites, moyennes et grandes personnes adoptées.