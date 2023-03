Les milliers de lumières à Times Square, une marée de gratte-ciel à Manhattan, vue depuis l'Empire State Building, un pique-nique à Central Park ou plutôt une visite de Wall Street ? Une soirée à Broadway, une promenade le long de la Cinquième Avenue et un tour dans le mythique taxi jaune, ou encore l'ascension de la Statue de la Liberté. Le guide New York de la série 3en1 vous aidera à découvrir toutes les attractions de cette métropole parmi les plus grandes du monde. GUIDE : - 12 itinéraires de visite passionnants - descriptions complètes de 105 sites touristiques new-yorkais - cartes indiquant l'emplacement de tous les sites traités - contenu touristique riche : histoire, culture, cuisine - anecdotes insolites et propositions pour les plus actifs - photos en couleurs de tous les coins du pays - idées d'itinéraires élaborés, possibilité de préparer ses propres excursions. ATLAS : - atlas détaillé de toute la région présentée à la fin du guide - attractions touristiques (décrites dans les chapitres) indiquées et numérotées dans l'atlas - informations cartographiques préparées avec soin, très utiles pendant les voyages - tableau d'assemblage facilitant l'orientation et légende à portée de main. CARTE : - carte laminée, pliable, conçue spécialement pour ce guide - grand format à l'échelle 1 : 75 000, zone centrale de la ville à l'échelle 1 : 15 000 - durable et résistante aux conditions climatiques - contient toutes les attractions touristiques décrites dans le guide.