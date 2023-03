Moines, saints et hérétiques dans l’Éthiopie médiévale. Les disciples d’Ēwosṭātēwos et l’invention d’un mouvement monastique hétérodoxe (XIVe-mi-XVe siècle)

Un livre-enquête sur l'étonnant destin des Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }eustathéens Au début du XIVe siècle, au nord du royaume chrétien d'Ethiopie, le moine Ewos ? atewos fut à l'origine d'un mouvement monastique dissident, fondé sur la stricte observance des deux sabbats, samedi et dimanche. Une telle doctrine était jugée hérétique par le souverain et le métropolite égyptien, qui dirigeait l'Eglise éthiopienne. Les disciples d'Ewos ? atewos, les eustathéens, furent mis alors au ban de la société chrétienne. Malgré les violentes persécutions, les moines établirent de puissantes communautés dès la moitié du XIVe siècle, contribuant à la large diffusion de leurs idées et au culte de leurs saints fondateurs. Comment expliquer la trajectoire étonnante du mouvement fondé par Ewos ? atewos ? Cet ouvrage cherche à la fois à comprendre l'expansion paradoxale des premières communautés eustathéennes et les significations de l'hétérodoxie dans la société éthiopienne médiévale. Grâce à l'analyse des récits hagiographiques et des archives croisée à des enquêtes de terrain, cette étude montre que les eustathéens ont su mobiliser de multiples stratégies pour implanter durablement leurs communautés et mettre en scène leur histoire et leur mémoire.