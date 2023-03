Carnet de voeux au soleil. S'attirer abondance, amour, paix et protection

Il y a bien longtemps, des civilisations entières vénéraient le Soleil, grâce à des rituels, des danses et des offrandes, et le remerciaient ainsi d'être source de vie, de permettre de bonnes récoltes et de leur offrir sa lumière... Grâce à ce carnet rempli de conseils, d'idées de rituels et de pages personnalisables, apprenez à vous reconnecter à la puissance du Soleil et à avoir recours à son pouvoir pour matérialiser la vie que vous désirez.