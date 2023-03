Les mondes célestes. Le carnet d'exploration des lieux magiques

La collection " Carnets mystiques " propose des ouvrages illustrés, consommables et interactifs, autour de lieux ésotériques réels ou imaginaires. Le lecteur est invité à s'approprier ce carnet pour mieux arpenter les contrées mystiques d'ici et d'ailleurs. Découvrez les mondes célestes et les cosmogonies issues de traditions millénaires et des cinq continents !