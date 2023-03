Game of Familia Tome 6

Hinana, toujours infiltrée à l'Etat magique de Laiknel, apprend grâce aux conseils de Mira ce que sont les Dead Mells. Mais désireuse d'en savoir plus sur les secrets de Laiknel, elle suit Ode Seeker jusqu'à une salle cachée. Là, en découvrant les horreurs auxquelles Mira doit faire face, Hinana réalise à quel point la cruauté des hommes est sans limite... De son côté, en apprenant la disparition de sa petite soeur, Sasae entreprend de partir la sauver, mais il est vite arrêté par Ode. Mais Sasae est prêt à tout pour la retrouver, quitte à devoir se salir les mains lui aussi. Pour sauver sa soeur, il va devoir vaincre la combattante la plus forte de cette nation magique... Et en corrompre l'élite !!