Par-delà le rêve et la veille. Cosmopoétique des fins du monde

Au seuil du rêve : manières d'habiter l'apocalypse A partir d'un corpus romanesque français, persan et arabe, ce livre évoque la capacité du fait littéraire à penser les seuils et les entre-deux - entre rêve et veille, réel et imaginaire, vie et mort, soi et autrui, humain et non-humain. Ces situations de liminalité, telles qu'exprimées par l'écriture, prennent à bras-le-corps un certain "sentiment apocalyptique" : refaire monde lorsque l'on bute sur la fin des temps. Cet ouvrage constitue une approche comparatiste d'oeuvres souvent étudiées selon des perspectives linguistiques et aréales. Interdisciplinaire, il fait écho au tournant ontologique de l'anthropologie et donne des clefs théoriques et épistémologiques pour un comparatisme au croisement entre l'écocritique et l'ethnocritique.