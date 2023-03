Dans la tête de Jeffrey Dahmer. L'intégrale de l'expertise psychiatrique du cannibale de Milwaukee

Basés sur des dizaines d'heures d'entretiens menés dans le cadre de l'instruction du procès du "cannibale de Milwaukee" , et pour la première fois publiés dans leur intégralité, les rapports d'expertise psychiatrique de Jeffrey Dahmer plongent le lecteur, qu'il soit étudiant en criminologie, chercheur en psychopathologie ou simple féru de faits divers hors normes, dans les méandres de son esprit torturé. Le tueur en série le plus célèbre au monde se livre longuement et froidement au fil de ces pages sur les raisons qui l'ont poussé à tuer 17 jeunes hommes, la plupart rencontrés dans des hauts lieux de la communauté gay de la région de Chicago. Des produits chimiques utilisés pour faire dissoudre la chair humaine à ses tentatives culinaires expérimentales, Dahmer n'épargne aucun détail sur ses méthodes de prédilection employées pour droguer, tuer, dépecer et avilir ses victimes. Il évoque aussi à de nombreuses reprises sa fascination pour le satanisme, sujet rarement évoqué par les médias qui ont couvert l'affaire. Dévoilant des informations tenues confidentielles par le secret médical depuis 30 ans, Dans la tête de Jeffrey Dahmer est un ouvrage de référence essentiel. Cependant, le caractère souvent abominable des faits qui y sont décrits le destine à un public averti.