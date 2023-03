Découvrez les vertus de l’aloe vera

Découvrez l'aloe vera, une plante largement utilisée dans les civilisations antiques aux vertus incomparables ! On en redécouvre aujourd'hui toutes les vertus, mais les peuplades de l'Antiquité en connaissaient déjà les applications et les bienfaits. Cette plante "magique" était largement utilisée de la Grèce antique à la lointaine Chine (depuis plus de 6. 000 ans) en passant notamment par l'Inde. L'aloe vera connaît un extraordinaire engouement, tellement fort que les industriels des cosmétiques ont transformé cette plante en un puissant argument commercial. Mais, entre les produits industriels où l'aloe vera est relégué au rang d'argument marketing et les merveilleux produits "faits maison" qui font de l'aloe vera une plante indispensable au bien-être général, aux soins de beauté et à la santé, il y a un monde de différence. A la fois théorique et pratique, cet ouvrage vise à mieux faire connaître l'aloe vera sous toutes ses formes, mais aussi à faire découvrir une multitude de remèdes, d'astuces, et de produits "maison" . Déjà auteur de nombreux titres à succès, parus aux Editions Alpen, Philippe Chavanne, actuellement installé en Grèce, continue à prouver que la meilleure médecine passe avant tout par les remèdes et produits naturels aux vertus et pouvoirs connus et prouvés depuis des siècles, voire des millénaires.