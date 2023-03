The Stairway. Les marches du Paradis

Avec leur venue, les dieux refaçonnèrent le monde. Tout ce qui faisait l'orgueil de l'homme disparu à jamais. Ils éliminèrent de la surface de la Terre toute technologie trop évoluée, réduisant à néant le fruit de millénaires d'évolution et de civilisation. Désormais, l'humanité ne cherche plus qu'à atteindre The Stairway, un escalier qui mènerait au Paradis...