Suzanne Candré-Creston. A la source des Seiz Breur

Dans l'ombre de son mari René-Yves Creston (1898-1964), Suzanne Candré-Creston (1899-1979) a été, comme trop souvent les femmes artistes, gommée de l'histoire. Et sa carrière trop courte n'a laissé que peu de traces, mais qui témoignent d'une grande personnalité, d'autant plus précieuses aujourd'hui. Son apport aux arts décoratifs a été majeur, à l'époque de l'avant-garde dite des Seiz Breur, en Bretagne, dont on fête le centenaire en 2023, et dont elle est une des co-fondatrices avec la grande Jeanne Malivel (1895-1926). Influencée par Sonia Delaunay, l'on découvre dans cette courte et élégante monographie, joli livre-cadeau sur papier de création, à prix modique, ses créations les plus emblématiques, pour la décoration de tissus, de céramiques, de maquettes imprimées.