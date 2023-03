Merci Souris !

Une grosse tempête arrive... Souris court prévenir son voisin Elan qui avertit Perdrix, qui alerte à son tour Chien, Cochon et Lièvre... C'est parti pour un jeu de téléphone arabe géant ! Grâce à Souris, une chaîne de solidarité se forme pour que tous les animaux puissent se mettre à l'abri. L'histoire, pleine d'entrain, met en avant les thèmes de l'amitié, de l'altruisme et de la communication. Les illustrations remplies de détail stimulent la curiosité et l'attention des jeunes lecteurs, qui seront ravis d'observer ce que chaque animal apporte dans la grotte pour partager avec les autres.