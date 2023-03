En quête de l'invisible. A la recherche du loup

Carnet de terrain d'un forestier naturaliste qui a passionnément suivi la piste des loups pour tenter d'observer cet animal fascinant, discret, insaisissable depuis son retour dans les Alpes du sud. Moments rares et immersifs, véritable manifeste pour le retour d'une nature sauvage. Ce récit personnel, illustré de nombreuses photos et de dessins, vous emmènera en pleine nature dans les pas de l'auteur. Vous gravirez des montagnes, suivrez des traces, attendrez en aût et goûterez à l'exaltation d'enfin voir l'invisible. Quelques notes accompagnent le récit afin d'en savoir plus sur le loup.