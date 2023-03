En cinq étapes, découvrez une méthode imparable pour maîtriser l'art de la négociation auprès des interlocuteurs les plus difficiles Comment agir face à quelqu'un qui ne veut pas écouter, qui se met en colère, qui se braque, qui refuse de négocier ? Avec pédagogie et précision, William Ury détaille les outils indispensables pour réussir une négociation face à un interlocuteur récalcitrant. En cinq étapes simples, la stratégie dite du "contournement" vous permettra de passer de l'affrontement à la coopération. Une méthode simple et efficace grâce à laquelle plus personne ne vous résistera. William Ury est directeur du Global Negotiation Project, qui développe des méthodes de négociations internationales pour le règlement des conflits armés et des problèmes globaux. Il est notamment l'auteur de Comment réussir une négociation (Seuil, 2022) et Comment négocier avec les gens difficiles (Points, 2023), vendus à des millions d'exemplaires dans le monde.