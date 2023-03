Yggdrasil Sentai Tome 5 : Résurrection

Nos cinq héroïnes, Höde, Vali, Magni, et les jumelles Lifth et Lif sont enfin réunies à la fameuse taverne Yggdrasil, mais tandis qu'elles entament les présentations, les armées du dieu Slurt déferlent soudainement sur le monde. La ville assiégée et la population cédant à la panique, les cinq Yggdrasil Sentai sont contraintes à agir dans l'urgence : il faut évacuer les citoyens, et lutter contre les hordes démoniaques qui menacent la survie de l'humanité... Parviendront-elles à unir leurs forces pour déjouer les plans du terrible dieu Slurt ? Vous le saurez dans cet ultime volet de la série Yggdrasil Sentai !