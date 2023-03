Du bon usage de la carte marine et du GPS

Les écrans sont omniprésents à bord des bateaux de plaisance. Il n'en est pas moins indispensable de maîtriser les fondamentaux de la cartographie marine sur papier qu'il est tout aussi nécessaire de conserver à bord en secours. Une panne d'informatique ou d'électronique, voire d'alimentation électrique, reste possible à tout instant. Il faudra alors se débrouiller à l'ancienne, avec une règle, un crayon et un compas à pointes sèches. L'apprentissage de la carte est donc la base, d'autant plus que loin de se contenter de figurer le paysage, elle concentre presque toutes les informations dont on a besoin pour naviguer. De même, s'il est généralement intégré à une cartographie électronique, le récepteur GPS est un appareil d'apparence très simple qu'il faut pourtant apprendre à utiliser et à contrôler. C'est le skipper qui décide de la route à suivre et qui engage la sécurité de son équipage. Son sens marin est d'abord un sens critique ! Ce livre s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux navigateurs confirmés voulant réviser ou approfondir leurs connaissances.