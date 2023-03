Createur d'etoiles

Par une nuit étoilée, au sommet d'une colline, durant la Seconde Guerre mondiale, un Anglais se prépare à vivre le voyage le plus extraordinaire jamais entrepris par un homme. Troublé par les remous de l'existence et du monde, cet alter ego de l'auteur s'abîme dans la contemplation des étendues célestes. Par l'esprit, entraîné loin de son corps resté sur Terre, commence alors pour lui une épopée véritablement cosmique qui le conduira, de planète en galaxie, de civilisations extraterrestres en astres conscients, aux confins de l'univers, à la recherche du Créateur d'étoiles. Nouvelle traduction intégrale, par Leo Dhayer, d'un classique de la science-fiction salué comme le chef-d'oeuvre d'Olaf Stapledon et comme un repère essentiel du genre. " Créateur d'étoiles représente la fresque la plus gigantesque de toute l'oeuvre de Stapledon et peut-être de la littérature contemporaine, puisqu'il englobe l'histoire de tout notre univers et de quelques autres. [... ] C'est dans l'invention, c'est dans la création de son propre univers qu'il faut chercher le véritable Stapledon, l'anti-Pascal par excellence qui ne redoute plus rien du silence des espaces infinis puisqu'il les peuple de ses rêves. " (Gérard Klein)