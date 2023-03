Les déséquilibres internationaux

Le premier ouvrage en langue française consacré entièrement aux déséquilibres internationaux. L'objectif de l'ouvrage est de fournir des éléments factuels et des réflexions permettant de comprendre les principaux enjeux des déséquilibres internationaux définis comme la combinaison de déficits et d'excédents courants dans le monde. La structuration de l'ouvrage est thématique. Chaque thème est traité de façon rigoureuse et pédagogique en s'appuyant sur les travaux les plus récents et en illustrant le propos par des tableaux, graphiques et autres éléments explicatifs (schémas, modèles très simples). Au terme de la lecture de cet ouvrage, le lecteur sera à même de saisir l'importance de la question des déséquilibres internationaux dans les débats économiques actuels.