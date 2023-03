L'Antiquité en 6 batailles

"De Leuctres à Massada, de Cannes à Gaugamèles, Hugues Perot et Gilles Haberey nous plongent au coeur de six batailles emblématiques de l'Antiquité. A travers elles, découvrez comment ces chefs ont inventé, il y a deux millémaires, l'art moderne de la guerre... Grâce à un récit très vivant, de superbes illustrations, des cartes inédites, mais également de nombreux encarts, percez les secrets des plus grands chefs de l'Antiquité. "