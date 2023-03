Activités ludiques pour s'apaiser

Chez les jeunes enfants, les tempêtes émotionnelles peuvent être fréquentes. En effet, avant 7 ans, ils n'ont pas la maturité pour les gérer, c'est alors à l'adulte d'essayer de les accompagner dans le calme. Bien plus facile à écrire qu'à faire ! Ce livre est là pour vous y aider lorsque vous vous sentez démuni, tendu, stressé ou même triste devant certaines réactions excessives de votre enfant. Vous y découvrirez toutes les clés pour le comprendre, saisir l'importance du mouvement dans son développement, réaliser des jeux corporels pour son équilibre émotionnel et aussi le vôtre. Comptines à gestes, parcours de motricité, jeux de rythme, massages... Sans livrer de recettes magiques toutes prêtes, cet ouvrage vous apportera de nombreuses idées de jeux partagés propices à l'apaisement commun et des outils pour accompagner votre enfant tout en prenant soin de vous !