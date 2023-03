Travailler, se former. Se prendre en main et pour quoi faire

Parler des évolutions du travail et de la formation, c'est parler de l'histoire, de l'actualité et de la prospective. En questionner les modalités et leurs enjeux, c'est de la pédagogie. Et poser la question de l'utilité de la formation comme du travail, et pour qui, c'est de la politique. Se former, travailler, produire. S'émanciper, progresser, s'investir. Entre les bouleversements écologiques, la marche en avant d'une société numérique, la recherche du sens au travail des nouvelles générations, les nouveaux statuts du travail libéralisé et la formation comme produit de consommation à portée de clic, trouver le sentier balisé ou suivre sa propre piste ne va pas de soi. Ce livre documenté vous apportera des clés pour comprendre comment les femmes et les hommes se forment et travaillent et y trouvent plaisir ou non. Il propose également un panorama des nouvelles approches coopératives du travail et de la formation. Par son écriture alerte le présent ouvrage rend aisée la mise en perspective d'apports de connaissances solides, et il propose une réflexion salutaire dans ce monde en accélération, à prendre le temps, pour soi et les autres d'une reprise en main. C'est une invitation à agir, soyez les bienvenu.es.