Hana et le dragon des mers

Combats, créatures magiques et profondeurs sous-marines... Après A la poursuite du dragon, une nouvelle aventure pour Eli, Takashi, Aïko, Amaya et Min-Ho. Alors qu'Eli et ses amis profitent du festival de feux d'artifice de Zushi, un tsunami s'abat sur la plage de la petite ville japonaise. Mais cette vague énorme n'est pas naturelle et il semblerait que Ryujin, le dragon des mers, en soit la cause... Que recherche-t-il et quel est son lien avec la mystérieuse Hana, une jeune fille qui semble très proche du dragon ?