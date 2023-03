Les animaux sauvages du Mercantour

A la manière d'un carnet de balade, cet ouvrage met en lumière les animaux sauvages de nos montagnes. Traités à l'aquarelle, les dessins traduisent la spontanéité et la fulgurante beauté d'une rencontre, les textes courts abordent les caractéristiques essentielles de chaque animal avec de nombreuses anecdotes, comme autant d'annotations prises sur le vif. Plus d'une vingtaine d'animaux vivant dans le massif du Mercantour y sont présentés (mammifères, oiseaux, insectes...), une sélection qui parlera aux petits comme aux grands. Voici une belle façon d'en savoir plus sur cette faune sauvage alpine avant de se lancer sur les chemins de montagne où la chance nous réserve parfois le privilège d'admirer un animal dans son milieu naturel.