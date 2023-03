Le cimetière des gens heureux. Brèves histoires de la mort

Vous en redemandiez ? Pas d'inquiétude ! Guillaume Bailly est de retour pour vous partager des anecdotes sur la mort plus surprenantes les unes que les autres. Entre Martin Luther King, le Big Bang, le cinéma et autres histoires du quotidien, vous n'avez pas fini d'en apprendre sur la mort ! Cette suite du Livre de la mort va vous régaler ! Alors à vous les anecdotes lors de vos prochaines soirées pour épater vos amis et détendre l'atmosphère ! A vos risques et périls.