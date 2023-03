Les héritières de Löwenhof Tome 3 : La promesse de Solveig

Stockholm, 1967. Jeune étudiante en médecine vétérinaire, amoureuse et fiancée, Solveig est promise à un avenir radieux. Jusqu'à ce qu'un tragique accident vienne briser tous ses rêves. En quête de réconfort, elle rentre au domaine de Löwenhof auprès de sa mère, Mathilda, et de sa grand-mère. Mais l'âge d'or de l'élevage des chevaux est révolu, la gestion du haras est devenue un véritable défi et les années 1960 exigent de nouvelles idées. Des rencontres inattendues vont à Solveig les portes d'un nouveau monde : celui des tournois internationaux d'équitation. Réussira-t-elle à prendre un nouveau départ malgré son passé douloureux et, comme elle l'a promis à sa grand-mère, à redonner à la propriété familiale sa splendeur d'antan ?