Nord, reconnaître toutes les espèces

Quel est le nom de cette plante ? Ce champignon est-il comestible ? Cet oiseau est-il rare ? Cet insecte pique-t-il ? Grâce à ce guide unique par la richesse et la variété de ses informations, vous serez en mesure d'identifier 400 espèces végétales et animales. - Une fiche illustrée par espèce : description, habitat, photo en gros plan. - Des planches de dessins pour comprendre les termes de botanique et d'anatomie. - Des pages "focus" pour approfondir. - Tout connaître sur le Nord : géographie, climat, etc.